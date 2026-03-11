Senado de Bolivia aprobó retiro definitivo de busto de Evo Morales

El Senado de Bolivia aprobó este miércoles, mediante una resolución, el retiro "definitivo" de un busto del expresidente Evo Morales del antiguo Palacio Legislativo en un plazo de 72 horas.

La resolución fue aprobada con más de dos tercios de los senadores asistentes a la septuagésima Sesión Ordinaria de la Cámara alta, precisó esa entidad en un comunicado de prensa.

El documento instruye al oficial mayor del Senado, Javier Zárate, coordinar las acciones "administrativas, logísticas y materiales necesarias" ante la Asamblea Legislativa para que la escultura sea retirada en un plazo de 72 horas y para "evitar su posterior colocación o reingreso a cualquier espacio" del Parlamento.

Según la nota del Senado, el busto de Morales (2006-2019) fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo en La Paz durante el periodo 2011-2012.

La resolución fue propuesta hace unos meses por la senadora Claudia Mallón, de la alianza APB-Súmate, quien en enero pasado justificó su solicitud de retirar el busto de Morales porque el exgobernante "no es un buen ejemplo a seguir" y actualmente "es un prófugo de la justicia".

"No queremos en Bolivia más culto a ningún caudillo", sostuvo entonces Mallón.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024, por un proceso por presunta trata agravada de personas en su contra en el que la Fiscalía le acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

La acusación formal contra el expresidente fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso y que la Policía cumpla con la orden de captura vigente contra Morales.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde entonces, los sectores afines al exgobernante se encuentran atrincherados con palos, piedras y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó que sigue vigente.

Cuando gobernó el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), la entonces oposición pidió varias veces el retiro del busto de Morales del Legislativo al considerar que ese partido llevó adelante un "culto a la personalidad" del exmandatario.

El MAS pasó de tener la mayoría en el Legislativo a contar con dos diputados en la actual legislatura, tras las elecciones generales de 2025 ganadas por Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC).