Presidenciable boliviano especula sobre Carabineros y robo de autos: "¿No serán ellos los ladrones?"

El abanderado a la presidencia de Bolivia Rodrigo Paz -favorito para ganar el balotaje del 19 de octubre ante el exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga- lanzó una dura crítica a Carabineros de Chile.

La controversia surgió a raíz de críticas del candidato a diputado por Arica Sebastián Huerta (UDI), quien fustigó una propuesta del actual senador Paz para, supuestamente, "legalizar los autos chutos" (sin papeles) que circulan en Bolivia.

A juicio del aspirante a la Cámara Baja, esta idea "busca legalizar lo que ha sido robado" en Chile, por lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional.

"Si Bolivia toma esa determinación, Chile debe quitarle el visado Mercosur. No podemos entregarle beneficios a un país" que persiga esta medida, agregó.

En respuesta, el presidenciable boliviano del centrista Partido Demócrata Cristiano (PDC) dijo en la radio Marítima Digital que Huerta debería preocuparse "por la policía y por los ladrones de su país, porque son los chilenos los que roban allá y traen los vehículos acá".

"Que se entere bien del porcentaje (de sustracciones): salvo algunos casos que han sido de noticia internacional -dos o tres vehículos, que ya han sido retornados (a Chile)-, debería él (Huerta) preocuparse de por qué no pueden proteger su frontera y qué pasa con su policía, los Carabineros... ¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?", acusó el otrora alcalde.

"Como hay ignorancia en Bolivia en política, también hay ignorantes en Chile (...) Lo que nosotros queremos hacer es bajar el arancel de importación por debajo del 10 por ciento, cosa que cuando quieras comprarte un auto chuto o quieras comprarte un auto nuevo, el precio sea igual", sentenció Paz, que dio una cifra de "más de 250 mil autos chutos en el país".

Debido a los dichos del candidato boliviano, Huerta exhortó al canciller, Alberto van Klaveren, a que "haga una defensa ahora y que aclare si la Cancillería está dispuesta a tolerar que se insulte a Carabineros, que se impulse una política que blanquea el delito y amenaza directamente la seguridad de las familias chilenas", consignó La Segunda.

Hace dos semanas, el senador Paz se impuso con el 32,2% de los votos en la primera vuelta presidencial, mientras que su principal contendor, Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre obtuvo el 26,9%.