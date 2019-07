Bolsonaro defendió el trabajo infantil y añoró "cuando había más deberes que derechos"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rebatió las críticas tras defender el trabajo infantil y acusó a la izquierda de atacarlo por creer que las nuevas generaciones deben ser "educadas para desarrollar la cultura del trabajo".

"La izquierda me está atacando por defender que nuestros hijos sean educados para desarrollar la cultura del trabajo desde temprano. Si yo estuviese defendiendo la sexualización y el uso de las drogas, estarían idolatrándome. ¡Esa es la verdad!", dijo el mandatario a través de Twitter.

- A esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade!