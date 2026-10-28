Con escala en Argentina y Ecuador: Flávio Bolsonaro se dirige a Estados Unidos

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hicieron escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde se dirigen a Miami, Estados Unidos, según la aplicación de seguimiento de vuelos Flightradar24.

La Administración de Donald Trump había anunciado que acogerá al senador brasileño y a su familia en Estados Unidos, después de que abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro y su familia ingresaron anoche por vía terrestre a través del paso fronterizo Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación en regla.

A las 23:30 hora local del martes (02:30 GMT de este miércoles) abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó la Dirección Nacional de Migraciones en la red social X.

El vuelo privado en el que viajaba la familia Bolsonaro partió del aeropuerto de Puerto Iguazú, Argentina, con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde se dirigió a Miami, según Flightradar24.

Ya este martes, aliados de Bolsonaro habían asegurado que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

Una orden judicial le prohibía abandonar Brasil

El lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de la prohibición de abandonar el país.

La decisión fue dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien también estuvo a cargo del proceso en el que Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente brasileño, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo en una causa por presunto lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

El senador perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 48% de los votos, frente al 52% obtenido por Lula, unos resultados que el dirigente ultraderechista cuestionó durante la noche electoral.

Trump cuestionó los resultados electorales

Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, afirmó este martes que las elecciones brasileñas fueron "fraudulentas", aunque, al ser preguntado sobre si tomaría alguna medida al respecto, respondió que él no gobierna Brasil.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, permanece en Estados Unidos, donde se ha instalado tras declararse víctima de una persecución judicial.