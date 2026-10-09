Incendios forestales cubren de humo la principal ciudad de la Amazonía brasileña

Una densa nube de humo ocasionada por incendios forestales en el corazón de la Amazonía brasileña cubrió este viernes a Manaos, la principal ciudad de la región, que tuvo que suspender actividades presenciales en escuelas y universidades por la "pésima" calidad de aire, según las autoridades ambientales.

Desde hace más de un mes la capital del estado de Amazonas viene sufriendo con los estragos del humo, que se ha condensado fuertemente en los últimos dos días por un nuevo incendio en las afueras de la ciudad.

La situación llevó a la Defensa Civil a emitir este viernes una alerta de riesgo severo para la salud en la ciudad y a recomendar a la población el uso de mascarillas al salir de casa y evitar la exposición prolongada al humo.

El sistema de vigilancia ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas calificó la calidad del aire de la capital regional como "pésima".

Manaos registró el peor índice de calidad del aire de Brasil, por delante de São Paulo, la ciudad más industrializada y poblada del país, según la plataforma internacional IQAir.

La nube de humo está relacionada con los incendios registrados en zonas aledañas, principalmente en Itacoatiara, el segundo municipio más poblado de Amazonas, donde se han registrado varios focos de fuego desde hace más de un mes.

Las autoridades no descartan que el humo también esté alimentado por incendios forestales y quemas descontroladas vinculadas a actividades agropecuarias.

La situación se ha agravado por un incendio en un área de eliminación de residuos en la zona metropolitana de Manaos, que se extendió por más de 15.000 metros cuadrados, según medios locales.

Los incendios en la Amazonía brasileña se dispararon un 74,2% frente al mismo mes de 2025, como consecuencia de la época de sequía, que ha sido agravada en el bioma por el fenómeno meteorológico de El Niño.