Brasil: 30 niños heridos al desplomarse un techo en colegio

Treinta niños y cuatro profesores resultaron heridos este miércoles después de que se desplomara el techo de un colegio en una localidad del interior de Sao Paulo, aunque ninguno se encuentra en estado grave, confirmaron los bomberos a EFE.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, cuando se desplomó un techo de la Escuela Municipal Infantil Napoleone Paschoal de la localidad de Agudos, situada a unos trescientos kilómetros de la capital paulista, informaron fuentes médicas.

Al menos 13 menores y cuatro adultos fueron atendidos en un centro médico de la región.

La mayoría de los niños sufrió arañazos y dos de ellos tuvieron cortes en el brazo y la cabeza, aunque su estado de salud está "bajo control", dijo la coordinadora del centro médico, Regis Pauletti.

El presidente de Brasil, Michel Temer, declaró a través de las redes sociales dará seguimiento al caso.

"Calamidades de esta naturaleza no pueden ocurrir impunemente. Pero primero vamos a dar atención a los niños y adultos afectados. Y rezar por ellos", señaló Temer.

Estou acompanhando com muita apreensão as consequências do desabamento do teto de uma escola infantil em Agudos, São Paulo. Calamidades desta natureza não podem acontecer impunemente. Mas primeiro vamos dar atenção às crianças e adultos atingidos. E rezar por eles.