Joven murió al querer tomarse una selfie con una amiga en una cascada

Una tragedia ocurrió en Cachoeira da Capelinha, interior de Sao Paulo (Brasil), donde una joven de 19 años murió ahogada al intentar tomarse una selfie con una amiga, según informa el sitio G1.

Maria Fernanda Fagundes Sobrinho se separó del grupo con el que paseaba y llamó a su amiga para tomarse una foto en una hermosa cascada del parque. La fuerte corriente de agua las sorprendió y sólo pudo ser rescatada la amiga, de 17 años.

La víctima iba con unas 15 personas, entre amigos y familiares, quienes recibieron los protocolos de seguridad del parque. Según las autoridades, las dos jóvenes se ubicaron en la orilla de la caída de agua cuando el nivel subió rápidamente, ella se tropezaron y se hundieron. Ninguna sabía nadar, según UOL.

El grupo se preocupó por la demora de Maria Fernanda y su amiga, por lo que se devolvieron a ver qué pasaba. En ese momento, vieron a la adolescente luchando contra la corriente para no hundirse y la rescataron.

Cuando el cuerpo de Maria fue encontrado, ya estaba sin vida. Su hermano Will acusó al parque de negligencia, ya que según él "no había infraestructura para ayudar a los bañistas".

"No hay señalización, y cuando le preguntamos a un funcionario del parque, dijo que no conocía el sumidero y tardó más de 40 minutos para que alguien del parque bajase a ver la situación. El dolor de la pérdida es muy grande", dijo Will.