Un curso de Interpol permitió capturar a hombre que abusó de una bebé

La oficina de Interpol en Brasil informó este miércoles que un curso de capacitación que sus agentes ofrecían a miembros de la Policía Federal en el país permitió la captura de un hombre acusado de pedofilia y abusos contra una bebé de seis meses.

En el curso, que es parte de la cooperación entre ese organismo internacional y los cuerpos de seguridad de Brasil, se utilizaron documentos y videos que integran la base de datos de Interpol, según se explicó en un comunicado difundido durante la presente jornada.

Algunos de los casos analizados comprometían a brasileños y uno de ellos, que se investigaba desde 2014, permitió "llevar la teoría a la práctica" e identificar a uno de los supuestos pedófilos, quien resultó ser "miembro de la familia" de la bebé, dice la nota.

El hombre, cuya identidad no fue divulgada, fue detenido en la ciudad de Foz do Iguaçu, fronteriza con Paraguay y Argentina, el 19 de mayo pasado, y en la operación la Policía Federal se incautó de diversos "dispositivos móviles, cámaras y discos duros" usados para almacenar, producir y distribuir material de abuso sexual infantil.

Según dijo a EFE la Policía Federal, los supuestos abusos contra la bebé, que hoy tiene cinco años, fueron grabados en un video que llegó a manos de Interpol y la familia de la niña "no tenía ningún conocimiento" de esos hechos.

El comunicado de Interpol dice que la información obtenida en el domicilio del supuesto pedófilo ha permitido iniciar otras dos investigaciones sobre casos semejantes en torno al mismo sospechoso.

