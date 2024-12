Inesperada renuncia de la mano derecha de Trudeau sume a Canadá en la confusión

La inesperada dimisión este lunes de la viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ha sumido al país en la confusión y, al parecer, al propio Gobierno de Justin Trudeau.

Cinco horas después de la renuncia, que se produjo por diferencias políticas con el primer ministro, Trudeau se mantenía reunido con su gabinete para tratar la crisis.

La dimisión de Freeland, que durante años había sido la mano derecha de Trudeau, provocó todo tipo de especulaciones en Ottawa sobre el futuro inmediato del mandatario y la posible convocatoria de elecciones anticipadas.

Las horas de silencio de Trudeau y otros miembros del Gobierno, que se enteraron de la decisión de Freeland al mismo tiempo que la exministra publicó su carta en las redes sociales, añadió una dosis de caos a la crisis política.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A