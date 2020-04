Al menos 17 personas murieron en un tiroteo en el este de Canadá

Al menos 17 personas, entre ellas una agente de la Policía, perdieron la vida en un tiroteo ocurrido en una comunidad rural en el este de Canadá, el peor en la historia de se país, informaron este domingo las autoridades.

La Policía Montada indicó que la oficial fallecida es Heidi Stevenson, quien pertenecía a esa institución hace 23 años, y reveló que el sospechoso de la masacre, identificado como Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años, también falleció.

El superintendente de la Policía Montada en la provincia de Nueva Escocia, Chris Leather, explicó que el incidente comenzó la noche del sábado en la localidad de Portapique, a unos 1.250 kilómetros al noreste de Toronto.

La policía recibió información de disparos en una vivienda de la localidad. Los agentes que respondieron a la llamada encontraron una "escena caótica" con "numerosas víctimas", pero no al autor de los disparos.

Durante toda la noche del sábado y la mañana del domingo, la policía persiguió al supuesto autor de la matanza mientras diversos testigos reportaban incendios en instalaciones y vehículos.

Las autoridades solicitaron a los habitantes de la zona que se mantuviesen encerrados en sus viviendas por la presencia de un "tirador", aunque sin informar que había causado múltiples víctimas mortales.

With a heavy heart, I share that one of our #RCMP members was killed and another injured during the incident in #NovaScotia. Our heartfelt condolences to the families of Cst. Heidi Stevenson and all other victims in this senseless tragedy. pic.twitter.com/gZkXthfpsz