Empresario chino fue ejecutado por violar y abusar sexualmente de 25 niñas

El empresario chino Zhao Zhiyong, de 49 años, fue ejecutado en la provincia de Henan tras ser encontrado culpable por violar y abusar sexualmente de 25 niñas, según informa South China Morning Post.

Entre 2015 y 2017, el condenado violó a estudiantes de cuatro escuelas, 14 de las cuales tenían menos de 14 años. El tribunal determinó que Zhiyong, dueño de la empresa de harinas Tianyuan Flour Products, le pedía a una mujer buscarle niñas.

Esa cómplice, de nombre Li Na, fue condenada a muerte en suspenso y su marido, Liu Hongyang, que prostituía a las niñas y violó a algunas, fue sentenciado a 18 años de cárcel. A Zhou Hexin, que también abusó de algunas de las víctimas, le dieron 12 años.

Varias de las primeras víctimas de Zhiyong fueron forzadas a reclutar más niñas.

Former county legislator Zhao Zhiyong executed on Tuesday: conspired to #rape 25 female students including 14 young girls, and to organize #prostitution: The Paper pic.twitter.com/5TkVYlOm8h