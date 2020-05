Hombre enterró viva a su madre anciana y la mujer sobrevivió

La policía detuvo a un hombre en el norte de China y lo acusa de intento de homicidio contra su propia madre, pues el sujeto enterró viva a la mujer de 79 años en una tumba abandonada.

La esposa del perturbado hijo denunció a las autoridades que tres días antes el hombre, identificado con el apellido Ma por la prensa local, se había llevado a su mamá en una carretilla a un bosque y volvió sin ella.

Ese mismo día, un grupo de búsqueda encontró la tumba abandonada con la mujer adentro, quien sobrevivió y está hospitalizada en condición estable, aunque quedó traumatizada.

Según la fiscalía local, el hombre de 58 años acogió en su casa a su mamá desde el año pasado, pero no tenía una buena relación con ella debido a su estado de salud. La mujer tenía graves dificultades para moverse y sufría de incontinencia urinaria. De acuerdo con la policía, el sujeto detestaba cómo olía su hogar.

Ma estuvo presente cuando desnterraron a su madre sin mostrar mayor remordimiento y, además de la opinión pública, diversas organizaciones lo criticaron por "cruzar la línea en moralidad y relaciones humanas".

Chinese authorities decried a man who buried his own 79-year-old mother alive just because she could not move, saying the man's behavior has trampled on the bottom line of law and human morality. https://t.co/J2Z59aOO44 pic.twitter.com/zK3fD65QY3