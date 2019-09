Líder hongkonesa retiró proyecto de ley de extradición

La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este miércoles la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que originó las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace más de tres meses.

En una declaración televisada grabada previamente, Lam anunció "cuatro acciones para iniciar el diálogo" con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa.

"Primero, el gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas", afirmó la jefa del Ejecutivo y agregó que el responsable de Seguridad de su gobierno presentará una iniciativa en este sentido cuando el Parlamento retome sus trabajos.

Aunque primero suspendió su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se dieron por satisfechos; una de las cinco demandas del movimiento es precisamente la retirada efectiva y definitiva de esa reforma legal.

Esto significa que tras 13 semanas de protestas las autoridades locales accedieron finalmente a cumplir con una de las cinco exigencias.

El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas y del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones, y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política negó ayer que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".