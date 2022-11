Periodista de la BBC fue detenido durante las protestas anticovid en China

Un periodista de la cadena británica BBC fue detenido el domingo en Shanghái (este) tras ser "golpeado y pateado" por agentes de la policía china mientras grababa la ola de protestas contra las políticas anticovid que sacuden al gigante asiático.

El cámara Ed Lawrence cubría las manifestaciones en la megalópolis china este domingo cuando fue "atacado" por varios agentes del cuerpo policial local, denunció este lunes el medio británico.

"La BBC está extremadamente preocupada por el trato que recibió nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue arrestado y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái", afirmó un portavoz del canal estatal a través de un comunicado.

El reportero "estuvo retenido durante varias horas antes de ser liberado. Durante su detención, fue golpeado y pateado por la policía. Esto sucedió mientras se desempeñaba como periodista acreditado", agrega el escrito.

Durante este domingo circularon por las redes sociales grabaciones en las que se mostraba a un hombre de rasgos occidentales, identificado como Lawrence por otros periodistas acreditados en China, siendo esposado por la policía.

En su comunicado, la BBC declaró no haber recibido ningún tipo de explicación por lo sucedido.

"No hemos tenido ninguna explicación o disculpa oficial de las autoridades chinas, más allá de una afirmación de los funcionarios que luego lo liberaron de que lo habían arrestado por su propio bien en caso de que se contagiara de covid entre la multitud", reportó la BBC.

Esta mañana, el propio Lawrence escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo entendido que al menos un ciudadano local fue detenido tras intentar hacer que los policías dejasen de pegarme".

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.



I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.



Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO