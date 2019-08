China anuncia nuevos aranceles de 75 mil millones a importaciones de EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció la imposición de aranceles a bienes de EEUU por valor de 75 mil millones de dólares como contramedida a las tarifas estadounidenses.

Según un comunicado de la cartera, el cobro entrará en vigencia el 1 de septiembre, misma fecha en que comenzarán a aplicarse las nuevas tasas de la potencia norteamericana a productos del gigante asiático por 300 mil millones de dólares.

La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado precisó que, entre estos aranceles, se incluye la reanudación de tarifas adicionales del 25 por ciento o del 5 por ciento a los vehículos importados y componentes de fabricación estadounidense a partir del próximo 15 de diciembre.

De acuerdo con Exteriores, los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, han dado lugar a una "escalada sostenida de las fricciones económicas y comerciales" entre ambos países, "perjudicando en gran medida a los intereses de China y otros países, amenazando gravemente el sistema multilateral de comercio y el principio del libre comercio".

Asimismo, China asegura que estas medidas son una "respuesta forzada" al unilateralismo y el proteccionismo comercial de EEUU, y emplaza a Washington a que "coopere" para "llegar a una solución aceptable para ambos y de beneficio mutuo.

Como reacción a los aranceles anunciados por Trump a inicios de agosto, China ya había advertido que tomaría represalias ante la "seria violación" de los consensos alcanzados en las rondas de negociaciones que funcionarios de las dos potencias llevan meses manteniendo.

Trump responderá a los aranceles esta tarde

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....