Transeúnte atrapó a niña pequeña que cayó desde sexto piso

Un transeúnte fue aplaudido en redes sociales, tras salvar a una niña que cayó desde un sexto piso, el pasado 19 de julio en China.

En un video captado por cámaras de seguridad, se puede ver el momento en el que una pareja que caminaba por el lugar, se percató de la pequeña que estaba por caer desde una ventana, por lo que se posicionaron rápidamente debajo de ella para atraparla.

En cosa de segundos, la niña cayó en los brazos del hombre y posteriormente fue trasladada al hospital, donde aseguraron que se encuentra con buen estado de salud, pese a quedar con algunas heridas leves.

Según consigna China Daily, la madre de la pequeña agradeció el heroico acto del hombre, quien aseguró también ser "padre de dos niños y no quiero ver a ningún niño lastimado".

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp