Al menos siete muertos dejó alud de tierra causado por lluvias en Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio colombiano de Mallama, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado las autoridades regionales.

La Gobernación de Nariño señaló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda (aldea) de La Oscurana y dejó, además de las siete víctimas mortales, dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado. El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ha llevado ayudas humanitarias a las familias afectadas y afirmó que la tragedia "sobrepasa las capacidades departamentales".

En la última semana, varias regiones de Colombia han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

 

Imagen foto_00000001
Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos. (FOTO: EFE)
