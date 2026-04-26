Ascienden a 19 los muertos por el ataque con bomba en carretera colombiana

La explosión de un cilindro cargado con explosivos lanzado el sábado por presuntos disidentes de las FARC en un tramo de la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), dejó 19 civiles muertos, cinco más desde el último balance, señalaron este domingo las autoridades.

"Según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de 19 civiles fallecidos", manifestó la Gobernación del Cauca en un decreto en el que declaró tres días de duelo por la tragedia.

El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó la información en un comunicado en el que señaló que lamenta "profundamente los hechos ocurridos en el departamento del Cauca e informa sobre el inicio de las labores de abordaje forense en las 19 víctimas".

"La labor forense se desarrolla con la participación de seis equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo" para la identificación y determinación de las causas de la muerte, agregó el IML.

Detalles del ataque

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

En el decreto de tres días de duelo, la Gobernación del Cauca señaló que entre el atentado en la Panamericana y otros ataques perpetrados ayer, "se tiene un saldo de más de 48 civiles heridos, cinco de ellos menores de edad".

Según la información, la ofensiva de las disidencias de las FARC en el Cauca ha dado lugar a "una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros".