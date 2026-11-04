Ataque con camión-bomba dejó un muerto y dos heridos en Colombia

Al menos un muerto y dos heridos dejó un ataque con un camión cargado de pólvora que explotó este miércoles contra una estación de Policía en la aldea El Patía, en el municipio de El Tambo, del convulso departamento del Cauca (suroeste de Colombia).

"Lastimosamente, un furgón cargado con explosivos fue detonado a 100 metros de la estación de Policía de El Patía, y nos deja un joven de 20 años fallecido (...) y dos adultas mayores que ya están siendo atendidas en un centro asistencial", dijo a medios locales la subsecretaria de Paz del Cauca, Diana Murillo.

Videos difundidos en redes sociales muestran al camión completamente destrozado, con escombros esparcidos por la zona y varias personas tendidas en el suelo en los alrededores.

La onda expansiva también dañó un autobús que se encontraba en el lugar y que perdió todas sus ventanas.

El ataque ocurrió en este municipio rural, situado sobre la vía Panamericana, donde en las últimas tres semanas se han registrado otros dos atentados contra peajes, en los que también se emplearon vehículos cargados con explosivos. Esos ataques dejaron un total de siete personas heridas.

En la madrugada de este miércoles otro ataque con explosivos contra un peaje en el vecino departamento del Valle del Cauca causó daños en la infraestructura, aunque no dejó víctimas.

Según las primeras informaciones, dos personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, aún por determinar, contra el peaje y huyeron del lugar.

En esa zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

El Cauca es un departamento estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica y escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas ilegales.