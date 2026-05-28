Esposa de candidato a presidencia de Colombia dice que si no gana se irán del país

Una confesión de la esposa del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, sobre irse del país si no ganan las elecciones causó revuelo este jueves, a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones.

"Tenemos dos caminos: ganar o perder y bueno, si perdemos no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no", dijo Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella en una entrevista de la pareja anoche con la revista 'Semana'.

La declaración ha ocasionado una lluvia de críticas a la campaña de De la Espriella, segundo en las encuestas en intención de voto, porque justamente el nombre de su movimiento es Defensores de la patria, y su lema, con el saludo militar: ¡Firmes por la patria!

"Se irá a Italia y Miami, a enriquecerse con bandidos, a volver a ser ateo, a ser el defensor de la mafia. A ser el mismo de siempre", escribió en su cuenta de la red social X la candidata presidencial Claudia López, del movimiento de centro Imparables.

El comentario hace referencia al estilo de vida del candidato, que reparte su tiempo entre sus casas en Florencia (Italia), Miami (EE.UU.) y Barranquilla (Colombia), así como a los controvertidos casos que ha llevado como abogado penalista, en los que ha sido defensor, entre otros, de Alex Saab, entregado este mes por Venezuela a Estados Unidos, y a sus contradicciones personales, pues pasó de ser ateo a católico fervoroso en esta campaña.

Para Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata de derecha Paloma Valencia, lo dicho por la esposa de De la Espriella muestra que el ultraderechista hace parte de "los que nunca han estado y los que nunca estarán" por el país.

En las redes sociales abundaban hoy las críticas al candidato y a su esposa de ciudadanos indignados por la ligereza con la que la se toman una campaña presidencial y aprecian una falta de compromiso.

"Un comentario extremadamente desafortunado, pero consecuente con una forma de mostrarse millonarios, llenos de lujos y comodidades. El arribismo no tiene límites", expresó el exviceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo.