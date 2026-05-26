Conmebol impuso advertencia a U. Católica en la previa al duelo clave con Boca

Universidad Católica recibió una advertencia de la Comisión Disciplinaria de Conmebol por una infracción al artículo 20 literal u) del Reglamento de Seguridad, relacionada con el partido que disputó ante Cruzeiro el 6 de mayo por la Copa Libertadores 2026.

La decisión, firmada por el juez único Eduardo Gross Brown, resolvió "imponer al Club Deportivo Universidad Católica una advertencia" y además notificó al club chileno que una reiteración de cualquier infracción similar podrá activar la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol.

La resolución aparece justo en la previa de un duelo decisivo para los cruzados, que este jueves visitan a Boca Juniors en La Bombonera, en un partido clave por sus opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

U. Católica y Cruzeiro igualaron 0-0 en el Claro Arena.

El artículo 20 literal u) del Reglamento de Seguridad establece obligaciones para los oficiales de seguridad locales, entre ellas coordinar con la policía local servicios de escolta para los árbitros designados en desplazamientos oficiales, como el trayecto hotel-estadio-hotel el día del partido, además de otros movimientos vinculados a prueba VAR y campos de entrenamiento.

En tanto, el artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol regula la reincidencia y señala que esta se produce cuando se comete una segunda infracción de naturaleza similar después de la notificación de una decisión anterior. En infracciones vinculadas con orden y seguridad, el plazo considerado es de dos años desde la infracción anterior, y la reincidencia constituye una circunstancia agravante.

¿Cuándo juega la UC con Boca?

Universidad Católica visitará a Boca Juniors este jueves 28 de mayo, a las 20:30 horas de Chile, en La Bombonera, por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

¿Qué necesita la UC para clasificar a octavos?

Universidad Católica depende de sí misma para clasificar a octavos de final: Si gana o empata ante Boca Juniors, avanzará en la Copa Libertadores. En caso de perder, deberá esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona SC en Brasil; si el cuadro brasileño gana, los cruzados quedarán terceros y pasarán a disputar los play-offs de la Copa Sudamericana.