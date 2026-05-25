María José Gatica, jefa de bancada en Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, criticó la actitud del ministro Jorge Quiroz durante la apurada tramitación del proyecto de "Reconstrucción Nacional" en la Cámara Baja.

"Me consta que el ministro Quiroz no quiso escuchar a diputados de RN en la Cámara. A pesar de ello, RN lo aprobó", dijo Gatica, aclarando que ella misma, como "senadora de derecha", busca que la iniciativa tenga éxito en el Congreso, pero ello exige cambios.

"En el Senado, lo ideal es sacar el proyecto de forma rápida, pero para eso el ministro Quiroz se debe bajar del pedestal y no tomar decisiones que comprometen el capital político de quienes hoy día apoyamos al Gobierno, como, por ejemplo, el recorte de presupuesto en hospitales públicos", advirtió la parlamentaria.

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