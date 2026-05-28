De Grange: Encontramos una deuda de 30 mil millones de pesos en Transportes

El ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, planteó en Cooperativa que se encontró una deuda de 30 mil millones de pesos al interior del MTT, con pagos pendientes desde 2022.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad manifestó que "encontramos aspectos que son criticables y que pueden ser incluso un poco más graves. Lo primero es una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, no pagada, y que algunos de sus componentes vienen del año 2022 incluso".

"Es decir, hay pagos pendientes del año 2022, 2023, 2024 y 2025, que fueron postergados hasta este 2026, y todo eso suma cerca de 30 mil millones, y eso por supuesto que afecta al presupuesto que tenemos considerado para este año", añadió.

De Grange dijo que también "hay que sumar el no cobro de multas, por incumplimiento de contratos (...) detectamos algunos pagos por servicios no prestados, principalmente en regiones. Se hizo el pago a algunos operadores y el servicio nunca se prestó".

"Estamos haciendo la investigación, levantando todos los antecedentes, hay herramientas internas en los ministerios para ahondar al respecto y vamos a cumplir con el rigor de la ley, si la conclusión es un sumario, y si es que va más allá de eso iremos más allá, eso es parte del proceso de investigación que estamos llevando", insistió.

Desestimó críticas a transporte capitalino

El ministro desestimó las críticas sobre el transporte capitalino, precisando que "el nuevo plan operacional no se ha afectado, se definió en febrero y nosotros no lo hemos tocado. De hecho, el nuevo plan operacional va obedeciendo a cambios, patrones de demanda, la ciudad está viva, las personas se mueven, por lo tanto cada cuatro meses se hace una revisión y el próximo plan corresponde implantarlo en unas semanas más, no se ha modificado nada".

"En términos generales la frecuencia se ha mantenido, los recorridos y también los horarios. Los ajustes que se han hecho han sido, por ejemplo, reemplazar en la noche los buses articulados por buses de 12 metros convencionales, porque no tiene ninguna justificación usar buses de 18 metros en la noche, hay horarios en que habían más buses circulando que personas validando", indicó.