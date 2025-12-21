Síguenos:
Tópicos: Mundo | Cuba

Cuba enfrenta apagones de casi un 60% del país por crisis energética

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las fallas en centrales térmicas y la falta de combustible mantienen cortes de luz de más de 20 horas en varias zonas de la isla.

Cuba enfrenta apagones de casi un 60% del país por crisis energética
 EFE

La estatal Unión Eléctrica advirtió un fuerte déficit de generación durante el horario de mayor demanda.

Cuba tendrá apagones simultáneos en el 57 % de su territorio este domingo, otra elevada tasa de afectación en esta semana y en lo que va de 2025, durante el horario de máxima demanda de energía, en la tarde-noche, según el parte diario de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La víspera, el servicio estuvo afectado las 24 horas y el pronóstico de la UNE para este día es similar por "déficit de capacidad" de generación.

Desde el inicio de la semana los apagones -que se han hecho habituales- cubrieron hasta el 58 % con más de 20 horas en amplias zonas de la isla, debido a la crisis energética que sufre desde mediados de 2024.

Entre las principales causas de la crisis están, según el Gobierno cubano, las frecuentes roturas en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación, así como la falta de divisas del Estado cubano para importar el combustible para generar electricidad.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, pronostica para el horario "pico" de la jornada, una capacidad de generación de 1.500 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.450 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.950 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.980 MW, según la UNE.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Además 93 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de decena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".

