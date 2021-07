Cuba superó los 8.000 contagios de covid-19 por segundo día consecutivo

Cuba superó por segundo día consecutivo 8.000 nuevos casos de covid-19, cifra inédita desde que notificó los primeros contagios de la pandemia en marzo de 2020.

El parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap) confirmó el pasado lunes 8.184 infectados y 66 fallecidos, que suman 341.152 positivos y 2.417 decesos en el país.

En la actualidad predominan los casos de transmisión autóctona, que ayer fueron 8.162, y a ellos se sumaron 22 viajeros detectados con coronavirus.

Las provincias de La Habana y Matanzas, con reportes de 1.527 y 1.264 nuevos pacientes, respectivamente, son los territorios más afectados por el peor repunte de la enfermedad, seguidos por otras regiones como Holguín con 816 y Ciego de Ávila con 704.

La circulación de las variantes Beta y Delta en varias zonas cubanas, han disparado la curva de contagios y defunciones desde hace varias semanas.

Los hospitales y residencias sanitarias tienen internadas a 60.395 personas, de las que 42.338 son pacientes activos, 14.661 con síntomas sospechosos y 3.396 permanecen en vigilancia epidemiológica.

Vacunas desarrolladas en Cuba

En las zonas de riesgo, incluida la capital, se realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 02, las dos vacunas más avanzadas de las cinco que desarrolla Cuba contra el coronavirus.

La primera de ellas, que mostró una eficacia del 92,2% en los ensayos clínicos, ya tiene la autorización de uso de emergencia, por lo que es la primera vacuna latinoamericana contra el coronavirus.

Soberana 02, a su vez, espera aún por esa autorización tras mostrar una eficacia de 91,2% con un esquema de dos dosis y un extra del suplemento Soberana Plus, otro de los compuestos que investigan científicos de la isla.

Más de 3,4 millones de cubanos de los 11,2 millones que viven en la isla han recibido al menos una dosis de esas vacunas como parte de los ensayos clínicos y estudios de intervención desarrollados.

Hasta la fecha más de 2,4 millones de cubanos han completado el esquema de vacunación de tres dosis.

Cuba no ha comprado vacunas en el mercado internacional, ni es parte del mecanismo Covax de la OMS creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las mismas.