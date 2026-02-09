Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.9°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Cuba | Relaciones Exteriores

ONU busca enviar más apoyo a Cuba frente a escasez de combustible

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El secretario general, António Guterres, indicó que la organización trabaja con el gobierno para brindarle alimentos, agua, saneamiento y atención médica.

ONU busca enviar más apoyo a Cuba frente a escasez de combustible
 EFE

La ONU también expresó su preocupación "por las posibles repercusiones en las operaciones de los aeropuertos".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró este lunes su preocupación por "la creciente escasez de combustible" en Cuba, y expresó que la organización está "trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica".

"Naciones Unidas continúa monitoreando la situación en el país y trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica. Nos preocupa la creciente escasez de combustible y su impacto en la población", dijo hoy en rueda de prensa el vocero Stéphane Dujarric.

Agregó que la escasez incluye "interrupciones en el suministro de agua potable, atención médica, alimentos y otra ayuda esencial en zonas de Cuba gravemente afectadas por el huracán Melissa en octubre pasado".

El portavoz también expresó su preocupación "por las posibles repercusiones de la escasez de combustible en las operaciones de los aeropuertos cubanos".

"Como recordarán, en noviembre pasado, nuestro equipo en Cuba lanzó un plan de acción para apoyar la respuesta nacional tras el huracán Melissa, que afectó a más de dos millones de personas, lo que equivale al 5% de la población cubana. Seguimos comprometidos a apoyar los esfuerzos de recuperación liderados por las autoridades y a ayudar a las familias a recuperarse", dijo, si bien aseguró que el plan de acción aún necesita financiación.

Esta reacción ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que exporten petróleo o derivados a La Habana, lo que ha llevado a gobiernos como el mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente en forma de alimentos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada