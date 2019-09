Ascienden a 30 los fallecidos en Bahamas por el huracán Dorian

A 30 ascendieron los fallecidos en las islas de Gran Bahama y Ábaco producto del huracán Dorian, informó el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis.

En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Munnis reiteró que la cifra oficial "seguramente subirá".

"Si no hubiera sido por la rápida llegada de ayuda de Estados Unidos, las cifras de fallecidos serían aún mayores y no habríamos avanzado tanto en lo que a la distribución de ayuda se refiere", subrayó.

Además precisó que no sabe cuándo se iniciarán los vuelos para personas que no son mayores o no están enfermas, que son las primeras en ser rescatadas, pero confía en que sea en "cinco días" y serán trasladados gratuitamente a Nassau.

La autoridad opinó también que el desastre vivido en ambas islas del archipiélago va a ser "devastador para toda una generación" que tardará "mucho en superar" lo vivido.

"Even though our death numbers, we expect they [will] increase, had the United States not come in quickly... our death numbers would be even more." Bahamian Prime Minister Hubert Minnis says President Trump promised support during their phone call. https://t.co/WOcGqx175c pic.twitter.com/HvV5yLx7uX