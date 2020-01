Al menos 14 fallecidos dejó terremoto en Turquía

Al menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas -dos de gravedad- por el sismo 6,5 Richter que sacudió este viernes el sureste de Turquía y causó el derrumbe de al menos una decena de edificios.

El terremoto ocurrió sobre las 18.00 GMT (15:00 hora de Chile) y el epicentro se ubicó cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10.000 habitantes, en la provincia oriental de Elazig, según la agencia de noticias Anadolu.

#Turkey: Significant internet outage affecting mobile and fixed-line networks in #Elazığ #Turkey from 9:00 p.m. local time (6 p.m. UTC) caused by magnitude 6.8 earthquake; internet and telecoms disruptions ongoing #TürkTelekom #Vodafone #Superonline #deprem #earthquake pic.twitter.com/AYtjzmsx33