Tópicos: Mundo | Ecuador

Ecuador: Cierre de pasos fronterizos con Colombia y Perú busca "combatir al crimen organizado"

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El Gobierno de Daniel Noboa adoptó la medida en vísperas de la Navidad esgrimiendo "razones de seguridad nacional", pero sin entregar más detalles.

Ante el rechazo del sector turístico por su impacto económico, el Ejecutivo explicó que su decisión pretende "evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía".

Ecuador: Cierre de pasos fronterizos con Colombia y Perú busca
 ATON (referencial)

La Cancillería ecuatoriana afirmó que la medida está sustentada en "análisis técnicos y de inteligencia", y que fortalecerá "el comercio legal y la seguridad".

En portada

El Gobierno ecuatoriano informó este fin de semana que el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú responde "a criterios de seguridad nacional orientados a combatir al crimen organizado" que opera en esas zonas.

El 24 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que desde ese día mantendría habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y con Perú debido a "razones de seguridad nacional", sin dar más detalles.

Aseguró que el paso autorizado para transitar hacia Colombia sería el de Rumichaca, mientras que con Perú sería el ubicado en Huaquillas.

Esa medida causó rechazo en otras provincias fronterizas, como la sureña Loja, cuyo sector turístico mostró su preocupación por el impacto que eso podría causar en la economía local.

Frente a eso, la Cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que la decisión está sustentada "en análisis técnicos y de inteligencia" y que "busca cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas".

Además, afirmó que mantuvieron una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja, para coordinar acciones "sin debilitar el control fronterizo".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como "terroristas", y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, y que lo ha llevado a estar a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica.

