Tópicos: Mundo | Ecuador

Ecuador: Profesores irán a juicio por una violación grupal contra dos estudiantes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según la Fiscalía, los cuatro docentes llevaron a las víctimas a la casa de un quinto implicado, y las hicieron beber alcohol "hasta que perdieron el conocimiento".

Horas después, las adolescentes "se despertaron en camas distintas y con síntomas de haber sido agredidas sexualmente".

 ATON (archivo)

De ser declarados culpables, los cinco implicados -cuatro de ellos docentes- arriesgan penas de cárcel que van entre los 19 y 22 años.

Cuatro profesores irán a juicio como presuntos coautores de la violación de dos adolescentes de 17 años, quienes eran sus estudiantes, informó este viernes la Fiscalía de Ecuador.

Se trata de Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z. y Carlos Ignacio Q. F., a los que se suma una quinta persona, Juan Emilio C. T., quien era dueño de la casa donde ocurrieron los hechos, ubicada en el municipio andino de Cayambe, perteneciente a la provincia de Pichincha.

El caso se remonta al pasado 28 de febrero, cuando los cuatro profesores llevaron a las víctimas hasta el mentado domicilio, y las hicieron consumir bebidas alcohólicas "hasta que perdieron el conocimiento", según la investigación penal.

Horas después, las adolescentes "se despertaron en camas distintas y con síntomas de haber sido agredidas sexualmente", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal señaló que, de acuerdo con los testimonios anticipados, los cinco hombres habrían cometido una violación grupal, aprovechándose del estado de indefensión de las menores.

Al desconocer su paradero por varias horas, las madres de las menores alertaron a la Policía, que dio con las víctimas ese mismo día.

Estaban dentro de un vehículo junto a los cinco hombres, quienes fueron detenidos y posteriormente, enviados a prisión preventiva. Sin embargo, tras la formulación de cargos, tres de ellos fueron dejados en libertad bajo medidas alternativas.

De ser declarados culpables, los cinco hombres arriesgan penas de cárcel que van entre los 19 y 22 años.

