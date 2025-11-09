Síguenos:
Tópicos: Mundo | Ecuador

Encuentran muertos a 21 reos en cárcel de Ecuador

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hecho ocurrió en la localidad de Machala (provincia de El Oro), en la frontera con Perú.

Otros cuatro presos fallecieron de madrugada en esa misma prisión.

Al menos 21 reos fueron hallados sin vida la tarde de este domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, informó la prensa local, basada en informes preliminares de la Policía.

El hecho ocurrió en la tarde "en la tercera planta del centro penitenciario (...). Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia, aunque las causas exactas están aún por determinarse", indicó el portal digital Primicias, que apuntó que al menos 21 presos "fueron encontrados sin vida en el lugar".

En la madrugada de este domingo, en esa misma cárcel murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la "reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Más información en instantes...

