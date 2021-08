Al menos 10 muertos en accidente de una furgoneta que transportaba inmigrantes en Texas

Al menos diez personas murieron esta tarde en un accidente de tránsito en Texas al estrellarse la furgoneta en la que viajaban y que iba sobrecargada de trabajadores inmigrantes, según informaron diversos medios locales.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó en Twitter que se está investigando el accidente de este vehículo en la autopista 281, al sur de la localidad de Encino, cerca de la frontera con México.

Según declaró el sheriff del condado de Brooks, el vehículo transportaba cerca de treinta personas. The New York Times recoge las declaraciones de un agente fronterizo que aseguró que la furgoneta viajaba a gran velocidad cuando dio un giro brusco y se estrelló contra un poste.

En el accidente fallecieron al menos diez personas y una docena resultaron heridas.

Según publica la cadena de televisión ABC citando a fuentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del condado de Brooks, los ocupantes de la furgoneta son inmigrantes ilegales.

Las autoridades aclararon por otra parte que el vehículo no estuvo involucrado en una persecución que hubo en la zona justo antes del accidente.

El suceso de esta tarde se suma a otros accidentes de tráfico mortales en vehículos que transportaban inmigrantes en los últimos meses en Estados Unidos.

El pasado 16 de marzo, ocho inmigrantes indocumentados fallecieron en un accidente de carretera en la texana ciudad fronteriza de Del Río en plena persecución policial.

Aquel siniestro se produjo dos semanas después de que otra camioneta con 25 inmigrantes sufriera otro grave accidente en el que murieron 13 indocumentados, en su mayoría mexicanos, que acababan de cruzar ilegalmente la frontera.

#BREAKING: on the scene of an accident that happened at 4pm today north bound on 281 in Encino, Texas. 30 people in the van, 10 have been confirmed dead. #DPS believes they are undocumented immigrants. https://t.co/zwy9eDUqf3 pic.twitter.com/s9C8hiTbLP