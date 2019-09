Atentado cerca de un acto del presidente afgano deja al menos 24 muertos

Al menos veinticuatro personas murieron y otras 32 resultaron heridas por un atentado suicida este martes en las cercanías del recinto donde estaba teniendo lugar un mitin electoral del presidente afgano, Ashraf Ghani, en el norte de Afganistán.

"Hasta ahora hemos recibido 24 cadáveres y 32 heridos, entre las víctimas hay mujeres y niños", afirmó a Efe el doctor Qasem Sangin, director del Hospital Provincial de Parwan, donde ocurrió el atentado, que anotó que "once de los heridos se encuentran graves".

VIDEO: Scene of blast near President Ghani’s campaign gathering in #Parwan ( 24 killed, and over 30 wounded) #Afghanistan pic.twitter.com/YGI6mYT4wl