Aumentó a 24 la cifra de muertos por los incendios en California

La cifra de muertos por los incendios en Los Ángeles aumentó a 24 personas, según datos publicados esta tarde por el la oficina del médico forense del condado.

De los fallecidos, 16 han muerto por el siniestro de Eaton y el resto por el de Palisades.

Además, de las víctimas sólo dos han sido identificadas: Charles Mortimer, de 84 años, que murió en el de Palisades, y Victor Shaw, de 66, que perdió la vida en el de Eaton.

Los bomberos siguen hoy luchando contra los graves incendios que desde el martes asolan Los Ángeles, siendo los más graves el de Palisades, que se mantiene contenido solo en un 11%, y el de Eaton, que está contenido en un 27%, según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, Cal Fire.

Mientras, el incendio Hurst está contenido en un 89%.

Está previsto que desde este lunes hasta el miércoles las condiciones meteorológicas empeoren, dificultando así el trabajo de los profesionales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, desplegó hoy al área de los siniestros otros 1.000 miembros de la Guardia Nacional del estado, con lo que la dotación ha aumentado hasta unos 2.500 efectivos.

I'm deploying 1,000 more California National Guard service members to Los Angeles. The now approx. 2,500 service members mobilized will continue to help keep the communities devastated by the fires safe.

También firmó una orden ejecutiva que suspende importantes regulaciones medioambientales con miras a agilizar la reconstrucción de viviendas y edificios.

NEW: Just issued an Executive Order that will allow victims of the SoCal fires to not get caught up in bureaucratic red tape and quickly rebuild their homes.



We are also extending key price gouging protections to help make rebuilding more affordable.