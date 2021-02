Barack Obama y Bruce Springsteen lanzaron un podcast en Spotify

La plataforma de streaming musical Spotify anunció este lunes la publicación de un podcast de conversación entre el ex presidente estadounidense Barack Obama y el cantante Bruce Springsteen.

"Renegades: Born in the USA" (Rebeldes: Nacidos en EE.UU.), ya es considerado uno de los podcast de mayor relevancia de la historia de este formato por el enorme peso de los dos personajes que participan en él, y contará con ocho episodios.

"Es un debate personal y profundo entre dos amigos que exploran su pasado, sus creencias y el país que aman: lo que fue, lo que es, y lo que debería ser en el futuro", afirmó Spotify en un comunicado sobre el podcast, realizado por la productora de Barack y Michelle Obama, Higher Grounds.

Los episodios, agrega el texto, son el resultado de una "profunda amistad" entre Obama y Springsteen, que se inició "cuando se conocieron por primera vez en la campaña electoral de 2008".

"Renegades: Born in the USA" se publicó después de que Spotify llegara a un acuerdo con los Obama para producir podcasts, el primero de ellos fue "The Michelle Obama Podcast", que alcanzó el primer lugar en la lista de podcast globales.

"¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo podemos volver a una historia estadounidense más unificada?", pregunta Obama en la introducción del audio y agrega que "en apariencia, Bruce y yo no tenemos mucho en común. Pero a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de que compartimos la misma sensibilidad. Sobre el trabajo, sobre la familia y sobre EE.UU.".

