El ex presidente estadounidense Barack Obama criticó la gestión de su sucesor, Donald Trump, frente a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, al afirmar que lo observado durante los últimos meses deja "la idea de que quienes están al mando no saben lo que hacen". Obama habló así al dar un discurso para graduados de universidades y escuelas secundarias, quienes -por la pandemia- no podrán celebrar normalmente el fin de su ciclo académico.

LEER ARTICULO COMPLETO