Buscan prohibir test de virginidad en Nueva York: "Es humillante y una forma de violencia"

El estado de Nueva York, en Estados Unidos, busca prohibir los test de virginidad por ser considerada como una "forma de violencia" hacia las mujeres.

La polémica se inició luego que el rapero T.I. asegurara en una entrevista que lleva a su hija de 18 años una vez al año al ginecólogo para que le realicen la prueba de virginidad, acción que realiza desde que la menor tiene 16 años, desatando una ola de críticas.

Debido a esto, la congresista de Nueva York Michaelle Solages impulsó una ley para prohibir esta prueba por considerarlo "humillante, es una forma de violencia, de control contra las niñas y las mujeres".

Solages criticó la acción del rapero ya que es considerado una persona influyente en el país: "Cuando una persona con prestigio o poder hace esto, alguien con dinero como T.I. está haciendo esto, tenemos que ser conscientes de que podría ser algo común entre gente de cualquier condición, raza o religión", insistió.

"Estamos en una sociedad moderna, en la que las mujeres no son una propiedad, las mujeres son seres humanos, somos iguales", sostuvo la legisladora.

Test será considerado un "agresión sexual"

Este proyecto no será presentado hasta que concluya las vacaciones navideñas de la Cámara Legislativa estatal en enero próximo y determinará retirar la licencia a cualquier profesional que realice esta práctica en cualquier centro médico.

En tanto, si se realiza el test de virginidad fuera de un hospital o clínica será considerado como "una agresión sexual", ya que, según Solages el "himen se puede romper realizando una actividad diaria, montando en bici, poniéndose un tampón o haciendo gimnasia y hay mujeres que nacen sin él".

"Ahora mismo no hay una ley, no hay nada en los libros, esto está pasando y una joven o una mujer no tienen los recursos, no tienen la capacidad de luchar contra esto", agregó, antes de insistir en que la nueva ley solucionará este vacío legal.