Desaparece un submarino para turistas que exploraba los restos del Titanic

Un submarino que llevaba a cinco turistas a ver los restos del Titanic ha desaparecido en las aguas del Atlántico, dijo al diario británico The Guardian un portavoz de la Guardia Costera de Boston, de Estados Unidos.

Según esa fuente, "un pequeño submarino con cinco personas a bordo ha desaparecido en las cercanías del lugar del naufragio del Titanic".

Varias compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

OceanGate Expeditions, una compañía que organiza este tipo de expediciones, confirmó este lunes en un comunicado que su submarino era el que había desparecido y explicó que estaban haciendo todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación.

"Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias", afirmó OceanGate Expeditions en su comunicado. La empresa dijo que ha contado con "amplia asistencia" de varias agencias gubernamentales y de otras empresas para intentar restablecer contacto con el submarino

El 14 de junio, la compañía dijo en Twitter que estaba usando la empresa de comunicaciones Starlink para mantener abierta la línea de comunicación con la expedición que se dirigía al Titanic.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD