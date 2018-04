Despiden a policía que mató a un afroamericano en EE.UU.

El policía que disparó contra un hombre negro desarmado en Louisiana en julio de 2016, fue despedido el viernes mientras que el otro agente implicado en el suceso será suspendido durante tres días.

Estas son las primeras acciones disciplinarias contra los agentes después de que las autoridades federales como estatales decidieran no presentar cargos en su contra.

El agente despedido, identificado como Blane Salamoni, disparó en seis ocasiones contra el ciudadano afroamericano Alton Sterling, hecho que provocó una ola de protestas en todo Estados Unidos debido a la brutalidad de los agentes (ambos blancos).

Después de anunciar acciones disciplinarias, el Departamento de Policía de Baton Rouge publicó ayer nuevas imágenes del arresto y muerte de Alton Sterling. El nuevo vídeo fue obtenido de una de las cámaras que los agentes llevaban en su uniforme.

El dudoso procedimiento

Las imágenes muestran cómo el agente Salamoni insultó a gritos a Sterling, le forzó a colocarse sobre el capó de un vehículo, le golpeó y apuntó con una pistola en la cabeza para luego ordenar al otro agente implicado, Howie Lake, que le diera descargas eléctricas antes de dispararle.

Las acciones disciplinarias contra los agentes de Baton Rouge llegan en un nuevo momento de tensión racial en EE.UU. tras la muerte en Sacramento (California) de un joven negro que fue supuestamente disparado por la espalda porque los agentes creían que tenía una pistola, cuando en realidad sostenía un teléfono móvil.

Estos casos de violencia policial y racismo en Estados Unidos se suman a otros que han generado fuertes protestas de la comunidad negra en los últimos años, sobre todo desde la muerte en agosto de 2014 en Ferguson (Misuri) de Michael Brown a manos de un agente blanco, que fue liberado de todos los cargos.

"Officer Blane Salamoni has been terminated from the Baton Rouge Police Department, effective today."



Baton Rouge Police Chief Murphy Paul announces the termination of Officer Blane Salamoni, three-day suspension of Officer Howie Lake in shooting death of Alton Sterling. pic.twitter.com/kfNIyBl5uV