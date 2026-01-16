Casa Blanca asegura que Trump "bromeaba" al sugerir cancelar elecciones intermedias

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "solo estaba bromeando" cuando sugirió que no eran necesarias las elecciones intermedias de este año porque su Gobierno está "haciendo un gran trabajo".

Leavitt respondió así a las consultas por los dichos del mandatario durante una entrevista con la agencia Reuters, en la que Trump señaló que han logrado tanto en su primer año de Administración que "ni siquiera deberíamos tener una elección".

Según explicó la portavoz, el comentario se dio en un contexto distendido y durante una conversación sin registro de audio ni video, descartando que existiera una intención real de cuestionar el proceso electoral.

Las declaraciones se producen a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en un escenario marcado por una fuerte polarización política en Estados Unidos.

Pese a que la Constitución establece la realización periódica de comicios, los dichos del mandatario generaron críticas inmediatas desde sectores opositores, que advirtieron sobre el impacto institucional de este tipo de afirmaciones, incluso cuando son presentadas como bromas.

Las elecciones intermedias están programadas para el 3 de noviembre y contemplan la renovación total de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y diversos cargos estatales y locales.