Casa Blanca insiste que Trump rompió con Epstein, pero no aclara si conocía sus delitos

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió este martes en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos.

"A diferencia de muchas otras personas nombradas en los archivos de Jeffrey Epstein, el presidente Trump rompió su relación con él y fue honesto y transparente al respecto durante años", aseguró Leavitt en una rueda de prensa.

De acuerdo con la última tanda de documentos del caso Epstein publicada por el Departamento de Justicia, el exjefe de policía de Florida sugirió que Trump conocía en 2006 los delitos del magnate.

Michael Reiter aseguró que Trump le dijo durante una llamada telefónica hace casi 10 años que "gracias a Dios que detuvieron" a Epstein.

Sobre estas nuevas informaciones, Leavitt se mostró evasiva: "Mire, fue una llamada telefónica que pudo haber ocurrido en 2006 o no. No sé la respuesta a esa pregunta".

"Lo que diré es que el presidente siempre ha sido consecuente y que expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago porque, francamente, Epstein era un canalla", agregó.

Tras varias preguntas sobre Epstein, la portavoz de la Casa Blanca concluyó su intervención con un "vamos a dejar eso atrás".

Desde este lunes, los miembros del Congreso pueden revisar las versiones sin censura de todos los documentos del caso Epstein, hechos públicos por el Departamento de Justicia tras una ley aprobada en noviembre.

Indulto a Maxwell "no es prioridad" para Trump

Por otro lado, Leavitt afirmó que la posibilidad de conceder un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, "no es una prioridad" para Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.

"No he hablado de esto con el presidente recientemente, porque, francamente, no es una prioridad (para él). Él se centra en muchos de los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense y en ofrecer soluciones. Por eso no he hablado de ello con él recientemente", remarcó la portavoz.

Después de que el abogado de Maxwell afirmara que su clienta está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, Leavitt reafirmó que "la última vez que (el presidente y yo) hablamos sobre ello, dijo que no es algo que esté meditando ni pensando".

En esta misma jornada, los demócratas del Congreso presentaron un proyecto de ley -que de momento no cuenta con apoyo bipartidista-, que busca eliminar el plazo de prescripción para delitos de tráfico sexual como los cometidos por Epstein.