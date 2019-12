Comenzó largo debate sobre el juicio político contra Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó este miércoles el debate antes de la votación sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso para abrir un juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, tomó en primer lugar la palabra para recordar lo que significa el juramento a la bandera estadounidense: "La República que representa es sobre lo que vamos a hablar hoy".

Según las normas aprobadas para esta sesión, el debate tendrá una duración de seis horas, repartidas en tres para republicanos y tres para demócratas, por lo que se espera que la votación ocurra al final de esta tarde hora local de Washington.

"Es un hecho que el presidente es una amenaza continuada a la seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia", remarcó Pelosi.

La réplica la ofreció Doug Collins, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara Baja, quien criticó las prisas y la manipulación política del proceso por parte de los demócratas.

"Eso no es una ocasión solemne. Han estado queriendo hacerlo desde las elecciones (de 2016) (...). Los ciudadanos estadounidenses entienden el debido proceso y saben cuándo está siendo pisoteado en la casa del pueblo", sostuvo Collins.

Tras la presumible aprobación, dada la sólida mayoría demócrata, el proceso pasará al Senado, donde se espera que se celebre el juicio político al mandatario a partir de enero.

Allí los republicanos mantienen el control por un ligero margen, de 53 frente a 47, a lo que se suma que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, por lo que la destitución de Trump parece improbable.

"¿Pueden creer que seré imputado políticamente hoy por la izquierda radical?, los Demócratas Inútiles, ¡Y NO HICE NADA MALO! Algo terrible. Lean las Transcripciones. Esto no debería pasar nunca de nuevo a otro presidente. ¡RECEN!", dijo Trump en Twitter.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!