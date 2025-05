Conferencia Católica de EE.UU. acusa a Trump de burlarse de la fe por foto vestido de papa

La Conferencia Católica del estado de Nueva York acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de burlarse de la fe, después que el mandatario publicara una imagen suya vestido como papa, que se ha vuelto viral.

La controvertida imagen del gobernante estadounidense está hecha con ayuda de inteligencia artificial (IA) y lo presenta con sotana blanca, mitra, cruz dorada y parece estar por dar una bendición, ya que tiene el brazo derecho inclinado a la altura del hombro y con el dedo índice levantado.

"Esta imagen no tiene nada de ingeniosa, ni de divertida, señor presidente", escribió el grupo católico en X.

"Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros", agregó la conferencia.

