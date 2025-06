Decenas de detenidos tras protestas contra el "autoritarismo" de Trump

Las multitudinarias protestas que llenaron ayer las calles de Estados Unidos contra el "autoritarismo" del presidente, Donald Trump, se saldaron con la detención de decenas personas en diversas ciudades, aunque no hubo altercados mayores y la jornada transcurrió de manera pacífica en líneas generales.

Diversas organizaciones convocaron ayer 2.000 manifestaciones en los 50 estados de EE.UU. bajo el lema "Reyes no", mientras en Washington D.C. tenía lugar el polémico desfile militar para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas en Washington D.C.

En Las Vegas, donde se congregaron unos 8.000 manifestantes, 15 personas fueron detenidas -cuatro de ellas menores- por delitos como agresión con un arma mortal o posesión de un arma peligrosa, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad.

Mientras que en Nashville (Tennessee), la policía detuvo a un manifestante que tapaba su rostro con una máscara y que llevaba consigo lo que parecía ser un arma de fuego, además de una pancarta en la que se leía "No me pises", de acuerdo a los medios locales.

En tanto, los agentes de Culpeper (Virginia) arrestaron a un hombre que conducía de forma temeraria entre los manifestantes cuando estos abandonaban la protesta.

"(El conductor) aceleró intencionadamente su vehículo contra la multitud que se dispersaba, golpeando al menos a una persona", aunque no hubo heridos, indicó el Departamento de Policía de Culpeper en un comunicado.

Por otro lado, la policía de Nueva York informó de que 12 personas fueron detenidas ayer en diversas protestas que tuvieron lugar en la ciudad: "Cuando un pequeño número de individuos incurrió en conductas delictivas, los policías de Nueva York los arrestaron rápidamente", escribió hoy en su perfil de X la jefa de policía de la Gran Manzana, Jessica Tisch.

