Donald Trump aterrizó en Argentina para asistir al G20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Argentina pasadas las 22:00 horas de este jueves para asistir a la cumbre de líderes del G20, que se desarrollará este viernes y sábado en Buenos Aires, lo que marca su primera visita a Latinoamérica desde que asumió el poder hace casi dos años.

Con un gran despliegue de seguridad, que incluyó aviones de custodia, Trump aterrizó las 22:14 de este jueves en el aeropuerto internacional Ministro Pisarini de Buenos Aires, y unos 10 minutos después descendió del Air Force One de la mano de su esposa, Melania.

Les recibieron el ministro de Exteriores argentino, Jorge Faurie, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Después de saludar a las autoridades, ambos subieron a un Cadillac blindado y partieron rumbo al hotel seguidos por una caravana de seguridad.

El mandatario también viajó acompañado su hija y asesora, Ivanka Trump, y su yerno y asesor, Jared Kushner; además del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, entre otros.

Trump permanecerá en Buenos Aires hasta la noche del sábado, justo después de culminar una cena de trabajo con el presidente chino, Xi Jinping, en la que ambos podrían alcanzar un acuerdo para frenar la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

