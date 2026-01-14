Equipo de Trump prepara alternativas militares tras suspender diálogo con Irán

El equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió para preparar opciones militares en Irán que Donald Trump podría ordenar en los próximos días.

Según indicó al Washington Post una fuente cercana a la reunión, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por ciudades de todo el país.

El encuentro se da después de que Trump dijera el martes que había ordenado cancelar "todas las reuniones" con funcionarios de Teherán, y de que el enviado del presidente a Medio Oriente, Steve Witkoff, suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el canciller iraní, Abbas Araghchi, y con su equipo.

Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados, y ayer mismo indicó que "la ayuda estaba en camino", en relación a las movilizaciones.

Según indicaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que un ataque militar, similar al bombardeo de instalaciones nucleares de junio, entraña un alto riesgo de falla de cálculo o de material inteligencia erróneo.

Además, en el entorno de Trump sigue habiendo reticencias a intervenir militarmente en Medio Oriente, desestabilizar esa región y seguir alejándose de la vieja promesa de "America First" (Estados Unidos primero).