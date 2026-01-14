Irán amenaza con atacar bases de EE.UU. si Trump lanza ofensiva

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EE.UU. en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Irán despide a los policías muertos sin mencionar a los civiles

La República Islámica de Irán despidió este miércoles en funerales de Estado a más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las mayores protestas en el país en años, y en las que han fallecido un número de civiles de los que las autoridades no han ofrecido datos.

De los manifestantes muertos en la represión policial poco se sabe en Irán, ni su numero, ni cómo murieron ni han sido entregados a sus familias, aunque organizaciones de derechos humanos críticas con el régimen en el exterior cuentan por centenares.

En un nuevo intento de mostrar normalidad y apoyo a la República Islámica, miles de personas participaron hoy en procesiones funerarias frente a la Universidad de Teherán.

Con gritos de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel", países a los que Irán responsabiliza de las protestas, los asistentes lloraron por la muerte de los miembros de la Policía y fuerzas de seguridad, alrededor de 150 según las autoridades.

Los participantes portaron amapolas, símbolo funerario en Irán y participaron en un rezo colectivo en el que se podía ver a personas con la mano en el pecho, un mar de mujeres en chador, clérigos y ciudadanos.

La procesión funeraria tuvo lugar con una fuerte presencia policial a pesar de que las protestas han venido disminuyendo, y con la ciudad recuperando paulatinamente la normalidad si bien los centros educativos y universitarios permanecen cerrados.

También continúa el corte de la conexión al internet global para la población que las autoridades impusieron el jueves así como la interrupción de la mensajería telefónica por sms.

Centenares de civiles fallecidos

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 734 muertos en su último balance del martes, mientras que la organzación HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a 2.400.

Las autoridades han venido acusando a Israel y Estados Unidos de haber infiltrado las protestas con agentes que han distribuido armas con el objetivo de atacar a las fuerzas de seguridad y a los propios manifestantes para tratar de desestabilizar el país y justificar una intervención internacional.

Antes de que las protestas se volvieran un mar de sangre el jueves, las fuerzas de seguridad hicieron un enorme despliegue de efectivos el propio jueves según pudo constatar EFE.

Ese despliegue ha disminuido ya de manera considerable en la capital iraní.

Zelenski: "un régimen que ha matado a tanta gente no merece existir"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su apoyo a las protestas contra los ayatolás en la República Islámica de Irán, y declaró que "un régimen que ha durado tantos años y ha matado a tanta gente no merece existir".

"Se necesitan cambios", dijo el mandatario, que también manifestó su apoyo a la posición que está tomando EE.UU.

Zelenski hizo esas declaraciones en su discurso a la nación de la pasado noche, horas después de que publicara un mensaje en persa en sus cuenta de X en el que calificaba de "revolución" los acontecimientos que se están viviendo en Irán y expresaba su deseo de que logren "liberarse de un régimen que ha causado mucho daño también a Ucrania y a otros países".

El presidente ucraniano aludía al apoyo que Irán brinda a sus socios rusos en la guerra que Moscú libra desde febrero de 2022 contra Ucrania.

Teherán ha contribuido a los esfuerzos de guerra ruso dándole acceso al Ejército ruso a sus drones kamikaze Shahed con los que las fuerzas del Kremlin atacan cada noche territorio enemigo de forma masiva.

Zelenski dijo además que espera que los cambios que podrían producirse en Irán tengan lugar también en Rusia, y pidió a la comunidad internacional intensifique esfuerzos para que esto ocurra.

Rusia condena las amenazas a Irán

En paralelo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a recibir a los emisarios del presidente de EE.UU., pero condenó abiertamente las amenazas a Irán.

"Estamos abiertos al contacto con los señores (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner", dijo Lavrov en rueda de prensa.

Según informa la agencia Bloomberg, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, tienen previsto viajar a Rusia en este mes y reunirse con Putin, con quien discutirán las garantías de seguridad para Ucrania y un borrador de acuerdo.

"Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.

La diplomática advirtió de las "funestas consecuencias" para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia -sin mencionar expresamente a EE.UU.- aproveche los "disturbios instigados desde el exterior" como excusa para repetir la agresión cometida en junio de 2025.

"Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios extranjeros de Irán con el incremento de los aranceles", añadió.

Putin, que reapareció el lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, se ha abstenido por el momento de comentar la situación en Irán, país al que no ayudó cuando fue bombardeado a mediados del pasado año por Israel y más tarde por EE.UU.