Ex jefe de gabinete de Trump "cree" en John Bolton

John Kellu, ex jefe de personal del presidente Donald Trump, dijo que "creía" en el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton cuando se le preguntó sobre las comprometedoras revelaciones de su ex colega relacionadas con el juicio político que enfrenta el mandatario republicano.

"Creo en John Bolton", dijo el general retirado. Kelly se refirió a las filtraciones de algunos extractos de un libro escrito por Bolton publicados por el diario New York Times, en los que el ex asesor presidencial dice que Trump retuvo a propósito ayuda oficial a Ucrania para presionar el anuncio de ese país de una investigación contra su oponente político, el aspirante presidencial Joe Biden.

"Si John Bolton dice eso en el libro, creo en John Bolton", aseguró Kelly, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Trump entre julio de 2017 y enero de 2019, según publicó este martes el diario Sarasota Herald-Tribune.

El militar además se mostró a favor de la participación de testigos en el juicio político que realiza el Senado al presidente Trump, entre ellos Bolton.

Según los extractos filtrados de su libro, Trump le dijo a Bolton en agosto que quería continuar congelando ayuda militar a Ucrania hasta que funcionarios de ese país le ayudaran con investigaciones sobre el exvicepresidente de EE.UU. Biden y su hijo Hunter.

Trump, que ha negado haber dicho eso, se opuso en todo momento a que Bolton y otros funcionarios testifiquen en el juicio político argumentando que es un asunto de seguridad nacional.

"Creo que si hay personas que podrían contribuir a esto, ya sea para inocencia o culpa ... Creo que deberían ser escuchadas", dijo Kelly sobre los testigos, aunque aclaró que considera que es un proceso "puramente" político.

"Algunas de las conversaciones me parecen muy inapropiadas, pero yo no estaba allí, pero ... hay personas que estaban allí a las que se debe escuchar", aseguró Kelly.

Kelly enfatizó sobre su confianza hacia Bolton. "Cada vez que estaba con él ... siempre le daba al presidente la verdad sin adornos", aseguró Kelly sobre el ex asesor de seguridad.