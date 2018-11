Incendios forestales: Trump es ridiculizado por culpa de un rastrillo

Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la gestión de los bosques en Finlandia para prevenir incendios han provocado la burla de muchos finlandeses, que han inundado las redes sociales con bromas que ponen en evidencia al mandatario.

Trump, quien visitó el pasado sábado las zonas afectadas por los graves incendios en California que han provocado al menos 77 víctimas mortales y más de 1.200 desaparecidos, aseguró a la prensa local que Finlandia no sufre graves incendios forestales porque el país nórdico dedica "mucho tiempo" a rastrillar sus bosques.

"Tienes que cuidar los suelos del bosque, es muy importante. Miras a otros países donde lo hacen de manera diferente y es una historia completamente distinta", afirmó Trump a la prensa entre los restos calcinados de la ciudad californiana de Paradise.

"Estuve con el presidente de Finlandia y me dijo 'somos una nación forestal'. Y dedican mucho tiempo a rastrillar, limpiar y hacer cosas, y no tienen ningún problema. Y cuando lo es, es un problema muy pequeño", señaló Trump.

"No dije nada de rastrillar"

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, no tardó en desmentir públicamente a Trump y afirmó el domingo que, en efecto, explicó a su homólogo estadounidense el sistema finlandés de prevención de incendios durante un encuentro en París una semana antes, aunque nunca le habló de rastrillar los bosques.

"Le conté que Finlandia es un país cubierto de bosques y que tenemos un buen sistema y una red de vigilancia. En cambio, no dije nada de rastrillar", declaró entre risas Niinistö, según el diario Ilta-Sanomat.

También recordó haber contado a Trump durante su conversación que "en Finlandia cuidan los bosques", un concepto quizá demasiado amplio que el presidente de EEUU terminó interpretando a su manera.

Reacciones en redes sociales

Los videos, "memes" y tuits de los finlandeses no tardaron en inundar las redes sociales, con comentarios jocosos sobre la ingente tarea de rastrillar el suelo forestal.

Finlandia es el país más boscoso de Europa y tres cuartas partes de sus 338.400 kilómetros cuadrados de extensión están cubiertas de bosques.

En uno de los "memes", por ejemplo, el presidente finlandés regala a un sonriente Trump un rastrillo para limpiar los bosques, bajo el subtítulo "Ofrecemos ayuda".

#RakeAmericaGreatAgain #RakeNews - I haven't laughed that much as I laughed today. Thanks @realDonaldTrump 😂👍🏻 pic.twitter.com/fkmazWBvVb