Juez desechó demanda de Trump contra el Wall Street Journal por difusión de carta a Epstein

Un juez de Estados Unidos desestimó, por segunda vez, una demanda por difamación interpuesta en 2025 por el presidente Donald Trump contra The Wall Street Journal, por publicar una carta que presuntamente envió el mandatario al pederasta Jeffrey Epstein.

El fallo emitido este sábado por el juez federal Darrin Gayles, de Florida, indica que el líder republicano "no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias", por lo que la querella "debe desestimarse".

"El tribunal coincide en que las acusaciones de difamación del presidente Trump carecen de fundamento", agrega la resolución.

En abril pasado, el mismo juez desestimó una versión anterior de la misma querella, pero posteriormente permitió a Trump presentar la demanda de nuevo, esta vez modificada.

Un vocero del equipo legal de Trump dijo al rotativo que el presidente apelará el fallo, y "seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones".

La demanda en cuestión cargaba contra un artículo del WSJ que aseguraba que, entre las cartas que Epstein recibió por su cumpleaños número 50 en 2003, había una con el nombre de Trump.

La supuesta tarjeta de cumpleaños fue desclasificada por el medio en septiembre de 2025. (Foto: Archivo)

En esta misiva, el líder republicano supuestamente había dibujado el contorno de una mujer desnuda. Esa ilustración delineaba los senos y tenía la palabra Donald en la zona del vello púbico.

En ella, aparecía escrito: "Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso".

Los abogados del WSJ solicitaron al juez desestimar la demanda presentada por el republicano, alegando que el periódico había investigado la carta y además había informado a sus lectores de que Trump negaba haberla escrito.

"No hay nada intrínsecamente difamatorio en enviar una carta obscena a un amigo", apuntaron en su momento.